Grootste zoektocht naar Monster van Loch Ness in 50 jaar eindigt met enkele “mogelijke waarnemingen” maar geen bewijzen

Supercel­len zorgen voor noodweer dat door Europa raast: “Dit gaat leiden tot extreme condities”

Verschillende supercellen trekken over Europa, met noodweer in Frankrijk, Zwitserland en Italië tot gevolg. Vooral in de Alpen en de Dolomieten viel de regen vandaag met bakken uit de lucht, en ook de komende uren wordt nog onweer verwacht. In de Dolomieten kan tot wel 300 liter neerslag per vierkante meter vallen. Weerman Frank Duboccage legt aan VTM NIEUWS uit wat er nog te verwachten is en hoe dergelijke supercellen ontstaan.