Grootste vaccinproducent ter wereld dekt zich in tegen tragere uitvoer: “India krijgt prioriteit”

UPDATE Vliegtuig verliest motoronder­de­len in Maastricht en maakt noodlan­ding in Luik: brokstuk­ken vallen op auto’s, vrouw en kind lichtge­wond

21 februari Een vliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf de Nederlandse luchthaven Maastricht Aachen Airport, is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Het vliegtuig is uitgeweken naar Luik om een voorzorgslanding te maken.