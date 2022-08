Grootste tomatengevecht ter wereld terug na twee jaar coronapauze

Melania reageerde heel anders dan Donald Trump op huiszoe­king in Mar-a-La­go

Melania Trump reageerde heel verschillend van haar echtgenoot op de huiszoeking van het FBI in hun residentie Mar-a-Lago in Florida begin deze maand. Dat hebben vijf mensen die dicht bij de voormalige first lady staan toevertrouwd aan nieuwszender CNN. Terwijl Donald Trump als een razende tekeerging, was zij vooral “geërgerd” dat haar privacy geschonden was. Bezorgd over de juridische implicaties van de inval was ze niet. “Ze leven volledig gescheiden.”

15:52