Grootste protestacties gemeld in Myanmar sinds staatsgreep: tienduizenden mensen op straat

Feest met honderden mensen in Amsterdams Vondelpark: politie grijpt in

21 februari Aan het begin van de avond is een groot feest ontstaan in het Vondelpark in Amsterdam. Via een video op Facebook werd live verslag gedaan van het feestje, waar honderden mensen zich verzamelden. Om 20.15 uur reden tien politiebusjes het park in om een einde te maken aan het feest. Door deze ingreep van de politie zijn bijna alle feestgangers uit het park vertrokken.