Grootste partij van Tunesië vraagt vervroegde verkiezingen nu premier de laan uitgestuurd werd

Lawine op een na hoogste berg ter wereld: Schot (68) overlijdt tijdens klim voor goede doel

11:12 Een in Schotland bekende bergbeklimmer is afgelopen weekend om het leven gekomen tijdens een gevaarlijke beklimming van de K2, na de Mount Everest de hoogste bergtop ter wereld. De 8.611 meter hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese grens staat te boek als een van ‘s wereld moeilijkste beklimmingen. De 68-jarige Rick Allen uit Aberdeen raakte bedolven onder een lawine en overleed ter plaatse. Zijn lichaam is zondag geborgen.