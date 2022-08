Grootste kerncentrale van Europa in Oekraïne "totaal niet meer onder controle”

De door de Russen ingenomen kerncentrale van Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne is “totaal niet meer onder controle”. Dat heeft Rafael Grossi, de directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap, gezegd in een interview met het Amerikaanse persbureau AP.

De kerncentrale van Zaporizja is de grootste van Europa en in handen van Russische troepen. Volgens Grossi wordt de toestand er met de dag gevaarlijker. “Alle beginselen van de nucleaire veiligheid worden er met de voeten getreden”, zegt hij. “Wat er op het spel staat, is extreem ernstig en extreem gevaarlijk.”

Zo bevindt de kerncentrale zich “op een plaats waar actief oorlog gevoerd wordt”. Sinds enkele weken voeren Russische troepen van daaruit aanvallen uit, onder meer op Nikopol. Die havenstad ligt op de tegenoverliggende oever van de Dnjepr-rivier en is in handen van de Oekraïners. Die laatsten durven niet terug te schieten uit vrees dat ze een van de reactoren of opslagplaatsen met hoogradioactief afval zouden raken, met het risico op een meltdown of een explosie, die straling zou kunnen verspreiden over Oekraïne en ver daarbuiten.

Beschietingen

Volgens Grossi wordt de fysieke integriteit van de kerncentrale niet gerespecteerd. Zo waren er beschietingen bij de overname door Russische troepen en beschuldigt zowel Rusland als Oekraïne de ander van aanvallen op Zaporizja. De chef van het atoomenergieagentschap spreekt ook van een “paradoxale situatie” waarbij de kerncentrale in Russische handen is, maar het Oekraïense personeel haar nog altijd bedient. Dat leidt volgens hem tot onvermijdelijke spanningen en vermeend geweld.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een Russische tank aan de kerncentrale van Zaporizja. © via REUTERS

Het Atoomenergieagentschap zou nog wel enig contact hebben met het personeel, maar dat is “gebrekkig” en “fragmentarisch”. Ook de productieketen voor apparatuur en reserveonderdelen is onderbroken, “waardoor we niet weten of de kerncentrale wel alles voorhanden heeft wat het nodig heeft”.

Grossi roept zowel Rusland als Oekraïne dan ook op om snel experts toe te laten, om de nodige herstellingen uit te voeren en een potentieel nucleair ongeval te voorkomen.

Russische troepen hadden eerder ook de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in handen. Ze namen die in op de eerste dag van de invasie, op 24 februari. Eind maart vertrokken ze er weer.

Volledig scherm De kerncentrale van Tsjernobyl is intussen weer in Oekraïense handen. © AP

Grossi bracht op 27 april een bezoek aan Tsjernobyl en zei toen dat het veiligheidsniveau op de site een “knipperend rood licht” was. Het Internationaal Atoomenergieagentschap zette er meteen een hulpmissie op poten en die zou “erg succesvol” zijn, zo klonk het dinsdag.