Grootste hoeveelheid zeldzame aardmetalen ontdekt in Zweden. Wat betekent dit voor onze elektrische wagen? 5 vragen beantwoord

IN BEELD. Ontruiming Duits ‘bruinkool­dorp’ gaat verder: meerdere hutten en boomhutten gesloopt, activisten verschan­sen zich in tunnels

De Duitse politie heeft vandaag de ontruiming van het intussen beroemde door activisten bezette ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van de Belgische grens, voortgezet. Hoewel de politie er al in slaagde een groot deel van de activisten in het dorp weg te krijgen, zal het toch nog enige tijd duren voordat de operatie volledig tot een einde zal komen, zegt de Duitse politie. Verschillende activisten zouden zich bovendien verschanst hebben in tunnels onder het dorp.

18:48