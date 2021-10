Grootste drugsvangst in Azië: politie van Laos treft meer dan 55 miljoen meth-pillen en 1,5 ton crystal meth aan

Merksplas Politie ontmantelt labo voor crystal meth in Merksplas

De federale politie heeft donderdagavond een labo voor de synthetische drugs methamfetamine – crystal meth – ontdekt in de Goordijkstraat in Merksplas. Het labo was ondergebracht in een kleine stal/schuur op het domein van een grote villa. Labo’s voor crystal meth zijn de laatste jaren in opmars. Het eerste werd ontdekt in 2015. Vorig jaar was er nog eentje in Poppel.

