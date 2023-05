“Grootste drugsbaronnen van Balkan” opgepakt - Bende gelinkt aan megadrugsvangst in Hasselt

De Servische politie heeft donderdag, in samenwerking met Europol, de grootste drugdealers van de Balkan opgerold. Dat meldde Europol vrijdag, nadat het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder al te kennen gaf dat dertien verdachten zijn opgepakt. De operatie was mogelijk door info van de Belgische politiediensten. In juni 2020 werd door de Limburgse federale gerechtelijke politie in een loods in Hasselt 1.247 kilo cocaïne onderschept.

In totaal werden 23 mensen opgepakt, waarvan 10 buiten Servië. Onder de 13 arrestanten in Servië zijn drie leiders die door Europol als ‘waardevolle doelwitten’ worden omschreven. Ze worden beschouwd als “de grootste drugsbaronnen van de Balkan”. Ook in Nederland werden donderdag huiszoekingen uitgevoerd, op in totaal 35 locaties. Daarbij werden 15 luxewagens en juwelen en horloges met een waarde van meer dan 2 miljoen euro in beslag genomen. Ook bijna 3 miljoen euro aan cash geld, wapens, springstof en munitie werden in beslag genomen.

Het kartel zou betrokken zijn bij de levering van minstens 7 ton cocaïne die vanuit Zuid-Amerika in 2020 in Europa belandde en daar in beslag genomen werd. Het gaat om 5 ton die op Aruba in beslag werd genomen, 1,2 ton in Hasselt en 700 kilo in Rotterdam. De operatie tegen de drugsbende was volgens Europol mogelijk nadat het versleutelde communicatienetwerk voor criminelen Sky ECC in 2021 ontcijferd werd.

Cokevangst in Hasselt

De federale gerechtelijke politie van Limburg ontdekte in juni 2020 de smokkel van 1.247 kilo cocaïne. Dinsdag 23 juni 2020 vielen de speurders een loods binnen in de Paalsteenstraat in Hasselt, waar de lading coke werd aangetroffen. De politiemensen konden ter plaatse zes verdachten arresteren. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) wist later een zevende verdachte op te pakken.

Via politionele informatie was de federale gerechtelijke politie Limburg op de hoogte dat een loods in Hasselt via dekladingen gebruikt werd voor cocaïnetransport. “Documenten, aangetroffen naar aanleiding van een verkeersongeval in Nederland, verwezen naar een aantal specifieke zeecontainers. Nadat de douane in de Antwerpse haven deze containers controleerde en 1.247 kilo coke aantrof, werden de containers op dinsdag 23 juni gevolgd tot in de Paalsteenstraat in Hasselt, waar ze afgeleverd werden”, zo maakte het Limburgse parket indertijd bekend. Toen de eerste container werd gelost, greep de FGP in en werden de zeven verdachten opgepakt.