Grootste aantal bosbranden in Amazonegebied in vijftien jaar

En toch branden bossen niet vaker. Wel feller

Sinds de start van het bosbrandseizoen gingen in de Australische deelstaat New South Wales honderden huizen in vlammen op en kwamen zes mensen om het leven. Sydney hangt vol fijn stof. Voordien hadden we dit jaar al problemen in Spanje, Portugal, Griekenland, Sardinië, het Amazone-gebied, Alaska, de Noordpool, Indonesië en Californië. Zijn er meer bosbranden dan vroeger? Niet echt. Maar ze zijn steeds vaker onblusbaar.

21 november