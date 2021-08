Grootscheepse politieactie aan Capitool: man die dreigde boel op te blazen geeft zich over

De man die ermee dreigde om een bom te laten ontploffen aan de Congresbibliotheek in de Amerikaanse hoofdstad Washington, DC, heeft zich overgegeven en is gearresteerd. Dat meldt CNN op gezag van twee bronnen bij de veiligheidsdiensten. De man zat in een pick-uptruck en beweerde dat hij explosieven en een ontstekingsmechanisme bij had. De bibliotheek van het Congres bevindt zich nabij het Capitool en de kantoorgebouwen van het Amerikaans Congres.

MSNBC meldt dat de pick-uptruck aanvankelijk werd tegengehouden nabij het Capitool en vervolgens verder reed naar de Library of Congress, een van de belangrijkste bibliotheken ter wereld. De auto zou geen nummerplaten hebben. De bestuurder van het voertuig zou zelf gezegd hebben dat hij een explosief bij heeft en dat hij een ontstekingsmechanisme in zijn handen heeft. Een woordvoerder van de politie meldde dat er met de bestuurder werd onderhandeld om een “vreedzame uitkomst” te bereiken. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de motieven van de man.

Volledig scherm © Photo News

In een video die hij livestreamde vanuit zijn truck, zei de man: “De revolutie is begonnen, ze is hier”. Op zijn schoot toonde hij een voorwerp dat vermoedelijk moest doorgaan voor de zelfgemaakte bom. “Ik probeer Joe Biden aan de telefoon te krijgen.” Facebook heeft de livestream ondertussen gedeactiveerd en het profiel van de man verwijderd.

De verdachte is Floyd Ray Roseberry, uit North Carolina. Op zijn profielen op sociale media uit hij zich als aanhanger van Trump en een tegenstander van president Biden. Hij werd in de video geïdentificeerd door zijn ex-vrouw, die aan Reuters vertelde dat bij de man schizofrenie was vastgesteld en dat hij haar in het verleden met vuurwapens had bedreigd. Acht jaar geleden ging het stel uit elkaar.

Volledig scherm De Congresbibliotheek in Washington, DC. © AP

De Capitoolpolitie kreeg voor de zaak versterking van de politie van Washington, DC en het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), dat een bomexpert ter plaatse stuurde. Er werden ook sluipschutters ingezet, bevestigde een bron aan AP.

De Capitoolpolitie vroeg mensen die in nabijgelegen kantoorgebouwen aan het werk waren om naar een ander gebouw te gaan. Anderen werden gevraagd om zich in hun kantoor op te sluiten. Ook een gebouw dat deel uitmaakt van de Congresbibliotheek werd geëvacueerd, net als het Hooggerechtshof en het nabijgelegen hoofdkwartier van het Republikeins Nationaal Comité.

Het Capitool was eerder dit jaar al kort in lockdown toen een automobilist inreed op een veiligheidsbarrière. Begin januari werd het gebouw nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, die het niet eens waren met zijn verkiezingsnederlaag.

