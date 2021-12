Grootschalige studie: Poolse regering verpest leven van LGBTQ+-personen in het land

Een grootschalige enquête bij net geen 23.000 Polen toont aan dat de groeiende aanvaarding en de verbeterde situatie van LGBTQ+-personen in het land gekelderd is. De organisaties Campaign Against Homophobia en Lambda Warszawa Association — die de studie lieten uitvoeren door de Universiteit van Warschau — wijzen onder andere naar de “wijdverspreide, agressieve trans- en homofobe propaganda” van de afgelopen jaren als oorzaak.

Volgens het onderzoek ‘The social situation of LGBTA people in Poland’ ervaart bijna de helft (44%) van de ondervraagde LGBTQ+-personen ernstige symptomen van depressie. Dat is een stijging met 16% ten opzichte van 2017.

Meer dan de helft (55%) van de participanten aan de studie — die werd uitgevoerd tussen december 2020 en februari 2021 — meldt zelfmoordgedachten. Ook dat is een stijging tegenover 2017. Toen ging het om 45%.

Volgens de studie is het probleem nog prangender in de zogenaamde ‘LGBT-vrije zones’. Eind september namen enkele regio’s in Polen afstand van dat etiket, onder druk van de Europese Unie. Toen was nog 16,5 procent van het Poolse grondgebied een zelfverklaarde ‘LGBT-vrije zone’.

Quote De media staan bol van stereoty­pen en homofobie Dr. Mikołaj Winiewski, Universiteit Warschau

Door de haatcampagnes durft 37% van de deelnemers bij geen enkel familielid uit de kast te komen. Een kwart vindt het veiliger om op het werk niet uit de kast te komen.

Omdat de situatie in Polen steeds verergert, overweegt 12% van de deelnemers het land te verlaten. Een derde van die personen wijst naar discriminatie in de directe leefomgeving als reden.

Schrijnend genoeg is bijna 17% van de personen die deelnamen aan de enquête op z’n minst één periode dakloos geweest door hun geaardheid. Dakloosheid treft vooral jongere mensen.

“Catastrofale terugval”

De vicepresident van Campaign Against Homophobia Mirosława Makuchowska luidt de alarmbel. “In enkele jaren tijd is de groeiende aanvaarding volledig omvergeworpen door wijdverspreide, agressieve trans- en homofobe propaganda”, zegt hij.

Rechtse politici, radicale fundamentalistische organisaties en leden van de Poolse katholieke kerk maken zich daar schuldig aan, aldus Makuchowska. “De conclusies van het onderzoek tonen een catastrofale terugval in de Poolse samenleving als gevolg van haatcampagnes tegen LGBTQ+-personen, aangestuurd door de overheid.”

De publieke opinie wordt volgens Dr. Mikołaj Winiewski (Universiteit Warschau) gevormd door de wijdverspreide negatieve berichten rond LGBTQ+-personen. “De media staan bol van stereotypen en homofobie”, zegt de wetenschapper. Ook hij wijst naar belangrijke personen in de samenleving, zoals politici en leden van de katholieke kerk, die “openlijk haat verspreiden”.

Dat is niet zonder gevolgen volgens Winiewski: “De resultaten van de studie tonen dat openlijke haat regelmatig leidt tot agressie en dat het een grote impact heeft op alle delen van het leven van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgender personen.”

300 vragen, 22.883 deelnemers

De studie ‘The social situation of LGBTA people in Poland’ is geschreven op basis van een online enquête met zo’n 300 vragen, opgesteld door het Centrum voor Onderzoek naar Vooroordelen van de Universiteit van Warschau.

Tussen december 2020 en eind februari 2021 vulden 22.883 mensen die vragenlijst in. Voornamelijk jonge mensen namen deel: 67% was jonger dan 25 jaar. Het onderzoek wordt sinds 1994 om de vijf jaar gehouden en is het grootste in zijn soort in Polen.

Campaign Against Homophobia is een Poolse organisatie die strijdt voor sociale en juridische gelijkheid van iedereen in de LGBTQ+-gemeenschap. De organisatie werd opgericht in 2001. Campaign Against Homophobia wordt financieel onder andere ondersteund door de Europese Unie en de Vlaamse regering, volgens de website van de organisatie.

Lambda Warszawa Association is de oudste nog functionele LGBTQ+-organisatie van Polen. Het werd opgericht in 1997. Het helpt mensen van de gemeenschap die in nood zijn door hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.