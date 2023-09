Grootschalige reddingsactie in Turkije voor zieke speleoloog die vastzit in grot op kilometer diepte

KIJK. Aanstootge­ven­de reclame voor ‘navel­streng-yog­hurt’ verboden in het VK

Een reclamevideo van de veganistische organisatie ‘Viva!’ is verboden in het Verenigd Koninkrijk. De advertentie toont hoe een vrouw nogal plastisch de nieuwe Killer Yoghurt met navelstreng-smaak verorbert. ‘Viva!’ wil zo de wanpraktijken in de koeienindustrie aan de kaak stellen, zoals het slachten van jonge kalfjes. De reclame, die al sinds mei te zien was, leidde tot verschillende klachten van kijkers. De reclamewaakhond ASA bevond de video uiteindelijk te aanstootgevend voor uitzending.