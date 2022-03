Grootschalige politieoperatie in Rijsel om kind met speelgoedgeweer

Tienjarige jongen schiet broer van twaalf dood

In Saint Louis in de Verenigde Staten heeft een jongen van tien dinsdag zijn broer van twaalf neergeschoten. De jongens vonden een geweer bij hun huis en begonnen ermee te spelen. Op een bepaald moment liep het fout en overleed de twaalfjarige jongen aan een schotwonde. De politie zoekt nu uit hoe dit juist is kunnen gebeuren. Enkele dagen eerder werden er in dezelfde stad nog een jongen van twaalf en een van veertien doodgeschoten. De autoriteiten willen nu bekijken hoe ze het legaal wapenbezit veiliger kunnen maken.

