Grootschalige manifestaties tegen staatsgreep in Myanmar

Dieren­prints: scoor met deze beestige handta­strend!

4 februari Tijger, croco of luipaard? Nu die gedroomde safari nog steeds niet aan de orde is, gaan we massaal voor accessoires die dat heerlijke vakantiegevoel uitstralen. Onze favoriete trend? Dierenprints! Met deze beestige handtassen blaas je zelfs de saaiste outfit instant leven in. Ninashop.be selecteerde haar favorieten dierenprint handtassen.