Grootschalige huiszoekingen aan de gang bij vijf banken in Frankrijk

Duits belastingschandaal

CumCum is vergelijkbaar met CumEx, een gelijkaardige constructie om de staatskas op te lichten. Het parket van Keulen startte enkele jaren geleden een onderzoek op naar het CumEx-schandaal. Het gaat om een internationaal georiënteerd fraudeschandaal waarbij banken, topadvocaten en aandelenhandelaars systematisch dividendbelasting ontdoken en “te veel betaalde” roerende voorheffing terugvorderden. CumEx is het grootste belastingschandaal ooit in Duitsland. Tussen 2001 en 2012 zou er voor naar schatting 55 miljard euro zijn gefraudeerd. Niet alleen de Duitse belastingdienst liep een pak inkomsten mis, ook andere landen waaronder België.

De afgelopen jaren vonden er al meermaals huiszoekingen plaats, onder meer bij heel wat grootbanken in Frankfurt en nu dus ook in Parijs. Het parket in Frankrijk roept personen die meer informatie hebben over de CumCum-fraude op om die over te maken aan de onderzoekers.