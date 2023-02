Grootschalig seksueel misbruik op Britse theevelden in Kenia

Atoomener­gie­agent­schap in gesprek met Iran na berichten over hoge uraniumver­rij­king

Het internationale atoomagentschap IAEA heeft aangekondigd de resultaten van recente verificatieactiviteiten met Iran te bespreken. Eerder zondag had persbureau Bloomberg gemeld dat het agentschap in Iran uranium had ontdekt dat verrijkt was tot 84 procent zuiverheid. Een zuiverheid van 90 procent is genoeg om een kernbom mee te maken, dus Iran komt daar steeds dichter bij in de buurt.