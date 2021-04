Grootmachten verzamelen in Wenen voor overleg nucleair akkoord met Iran

China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk komen dinsdag samen in Oostenrijk om daar met Iran te praten over het nucleaire akkoord met het land. Vertegenwoordigers van de landen hebben dat vandaag besloten tijdens een digitale bijeenkomst. Met de gesprekken wordt geprobeerd de overeenkomst te herstellen.

Iran houdt zich niet meer aan de afspraken sinds de Verenigde Staten in 2018 onder leiding van toenmalig president Donald Trump eenzijdig uit het akkoord stapten. In het akkoord uit 2015 stemde Iran in met beperkingen van zijn nucleaire activiteiten en toezicht daarop in ruil voor de opheffing van economische sancties.

Hoewel Trumps opvolger Joe Biden openstaat voor terugkeer naar het akkoord, is dat tot op heden niet gebeurd. De president wil eerst dat Iran zich weer aan de afspraken gaat houden, terwijl Iran eist dat de VS eerst de sancties opheffen.

Positie van de VS

De positie van de Amerikanen werd vrijdag tijdens het overleg besproken. Ook ging het over de vraag hoe de "volledige en effectieve uitvoering" van de overeenkomst door alle partijen kan worden verzekerd. De VS zeiden in aanloop naar het digitale overleg de besprekingen tussen de landen te verwelkomen.

Het overleg tussen de zes landen wordt volgende week in Wenen hervat onder voorzitterschap van de Europese Unie. De EU zegt dat de gesprekspartners elkaar treffen om vast te stellen welke sancties opgeheven moeten worden en welke maatregelen nodig zijn vanwege de nucleaire activiteiten. De EU meldt ook als coördinator in Wenen de afzonderlijke contacten met alle aanwezige landen en de VS te "intensiveren".

De Russische vertegenwoordiger meldde na het digitale overleg dat hij de indruk heeft dat de landen op de goede weg zijn. "Maar de weg die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn en intensieve inspanningen vergen. De stakeholders lijken daar klaar voor te zijn."