Groot migrantenkamp ontmanteld vlak bij Belgische grens

Vorige donderdag staken 1.185 migranten in kleine bootjes het Kanaal over naar het Verenigd Koninkrijk, een dagrecord. De Britse regering noemde dat onaanvaardbaar en eiste actie van de Fransen. Darmanin sprak gisteren zijn Britse ambtgenoot Priti Patel. “Het Verenigd Koninkrijk moet stoppen om de Fransen als boksbal te gebruiken voor interne politieke doeleinden”, had hij eerder in een interview verklaard.

Darmanin heeft de politie nu opdracht gegeven om het kamp bij de haven van Duinkerken te ontruimen. Dat gebied is een van de belangrijkste punten van vertrek naar Engeland. De politie doet dat overigens vaker, ook bij Calais. Migranten krijgen de gelegenheid asiel aan te vragen, maar velen weigeren dat omdat ze meer kansen zien aan de andere kant van het Kanaal. Volgens een assistent van de minister was de opruimingsactie al gepland vóór het gesprek met Patel.

De relatie tussen de Britten en Fransen is in tientallen jaren niet zo slecht geweest. Parijs verwijt Londen te weinig visvergunningen te verstrekken voor Franse vissers in Britse wateren. Ook een Brits onderzeeërscontract en veiligheidspact met Australië is erg slecht gevallen bij de Fransen. Volgens het Verenigd Koninkrijk zijn er sinds begin dit jaar al 22.000 migranten in geslaagd Engeland in kleine bootjes te bereiken.