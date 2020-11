Groot-Brittannië weert reizigers uit Denemarken wegens gemuteerd virus

Slovaakse ministerie: “Cruciale info over terrorist in Wenen was wél op tijd doorge­speeld”

0:07 De dader van de terreuraanslag in Wenen was eerder al in Slovakije in de kijker gelopen. Hij zou daar geprobeerd hebben om munitie voor een kalasjnikov te kopen. Volgens de Oostenrijkse regering werd cruciale informatie daaromtrent te laat overgemaakt, maar het Slovaakse ministerie van Binnenlandse Zaken zet nu de puntjes op de i.