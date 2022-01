Groot-Brittannië waarschuwt Rusland: “Poetins oligarchen zullen zich nergens kunnen verstoppen”

Afghanistan Zwangere vriendin van Belgische fotograaf in Afghanis­tan mag niet terugkeren naar huis en zoekt noodgedwon­gen hulp bij taliban

Een zwangere journaliste uit Nieuw-Zeeland heeft noodgedwongen hulp moeten vragen aan de taliban nadat haar terugkeer uit Afghanistan werd afgewezen wegens de huidige coronaregels in Nieuw-Zeeland. Verslaggeefster, Charlotte Bellis, die de partner is van de Belgische fotograaf Jim Huylebroek, beschreef haar ervaring in een column in de New Zealand Herald. “Wanneer de taliban jou – een zwangere, ongehuwde vrouw – een toevluchtsoord aanbieden, weet je dat je situatie verknoeid is”, klinkt het.

30 januari