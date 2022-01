Groot-Brittannië stuurt klein aantal troepen naar Oekraïne

NAVO en Oekraïne versterken samenwer­king tegen cyberaan­val­len

De NAVO en Oekraïne hebben in het hoofdkantoor van de militaire alliantie in Brussel een overeenkomst ondertekend waarin ze hun samenwerking tegen cyberaanvallen verder uitbreiden. Verschillende Oekraïense overheidswebsites werden in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag nog getroffen door een grote cyberaanval. Kiev zegt te kunnen bewijzen dat Rusland betrokken was bij die aanval.

17 januari