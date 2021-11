Groot Brittanië dreigt met vergeldingsmaatregelen binnen 48 uur na dreigementen Frankrijk in visserijconflict

Licenties

De Franse gendarmerie legde woensdag een Britse vissersboot in de haven van Le Havre aan de ketting, omdat die niet over de noodzakelijke documenten beschikte, wat de eigenaar ontkende. Frankrijk heeft ook scherpere controles aangekondigd. Parijs heeft Londen daarenboven tot morgen/dinsdag de tijd gegeven om de Franse vissers de gevraagde licenties te geven, anders zou het Britse vissersboten de toegang verbieden tot zes Franse havens, ook de controles van Britse vrachtwagens versterken en de douanecontroles opvoeren. Eerder had Frankrijk al gezegd minder elektriciteit te zullen leveren aan het Kanaaleiland Jersey.

Compensatiemaatregelen

Tegenstrijdige verklaringen

Zondag, in de marge van de G20-top in Rome, overlegden president Macron en premier Johnson een halfuur over de kwestie, maar dat leverde niets op. Meer zelfs: het Elysée en Downing Street 10 gaven na afloop tegenstrijdige verklaringen over de uitkomst van de vergadering. “De bal ligt in het kamp van de Britten”, zei Macron, die vergeldingsmaatregelen aankondigde als Londen zijn voorgestelde “de-escalatie” niet accepteert tegen dinsdag. De woordvoerder van Johnson zei dan weer dan “Frankrijk moet beslissen of het afstand wil doen van de erg verontrustende dreigementen”. Die deadline is nu door buitenlandminister Truss op woensdag gelegd.