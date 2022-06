Groot boerenprotest in Nederland vandaag tegen stikstofplannen: veel verkeershinder verwacht

Niet swipen, maar schrijven: Japanse stad moedigt daters aan liefdes­brie­ven te sturen

De haperende campagne van Japan om het geboortecijfer op te krikken gooit het over de analoge boeg. De autoriteiten van Miyazaki, een stad in het zuidwesten, moedigen potentiële geliefden aan om met pen en papier de liefde te zoeken. Gewoon rechts swipen is niet meer genoeg.

21 juni