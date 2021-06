Groot appartementencomplex deels ingestort in Miami: vrees voor meerdere slachtoffers

Vannacht rond 2 uur plaatselijke tijd is een appartementsgebouw in de buurt van Miami Beach gedeeltelijk ingestort. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, op beelden is een enorme ravage te zien. Er is nog geen duidelijkheid over eventuele slachtoffers, lokale media melden verschillende gewonden.

Het gebouw met twaalf verdiepingen staat in het kleine kustdorpje Surfside, bij Miami in de Amerikaanse staat Florida. Het werd opgetrokken in de jaren 1980 en telt ruim 130 appartementen. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in het gebouw op het moment van de instorting. De hulpdiensten vermoeden dat meer dan 50 mensen onder het puin terechtkwamen en vrezen voor verschillende slachtoffers.

Getuigen melden dat de instorting voorafging door een ‘enorme knal’. Een hotelgast die in een hotel aan de andere kant van de straat verbleef, omschrijft het als “het vreemdste geluid dat ik ooit heb gehoord”. Er is nog geen informatie over de mogelijke oorzaak van de instorting.

De brandweer van Miami Dade County, waar Surfside een onderdeel van is, laat weten dat er meer dan 80 reddingsploegen aanwezig zijn. De omliggende straten werden afgesloten en bewoners worden geëvacueerd. Volgens omstaanders worden mensen gered vanop balkons en klinkt vanonder het puin geschreeuw om hulp.

“De brandweer is ter plaatse en voert op dit moment verschillende reddingsacties uit", vertelt politie-inspecteur Marian Cruz aan NBC Miami. “Het is een zeer actieve scène, we adviseren iedereen om weg te blijven uit het gebied zodat de brandweer en politieagenten hun werk kunnen doen.”

