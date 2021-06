Groot appartementencomplex deels ingestort in Miami: minstens één dode, nog 99 mensen vermist

Zeker één iemand is omgekomen toen een appartementsgebouw vannacht omstreeks 2 uur plaatselijke tijd gedeeltelijk instortte in de buurt van Miami Beach in de Amerikaanse staat Florida. Volgens berichten in de media raakten minstens negen mensen gewond, van wie twee ernstig. De zoektocht naar minstens 99 vermisten onder het puin wordt bemoeilijkt door een storm, meldt CNN.

Het gebouw met twaalf verdiepingen staat in het kleine kustdorpje Surfside, bij Miami in de Amerikaanse staat Florida. Het werd opgetrokken in de jaren 1980 en telt ruim 130 appartementen. Bij de instorting zouden 55 appartementen beschadigd geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen afgelopen nacht in het gebouw aanwezig waren. Charles Burkett, burgemeester van Surfside, bevestigt dat minstens één persoon om het leven is gekomen. Volgens de burgemeester zal het dodental waarschijnlijk nog stijgen. Dat zei hij op een persconferentie. Hij zei ook dat het gevaar bestaat dat het gebouw nog verder zou instorten.

“Het gebouw is letterlijk in elkaar gezakt”, zei Burkett. “Dat is hartverscheurend, want het betekent dat we niet zoveel succes zullen hebben als we zouden willen om mensen levend terug te vinden.” Volgens de autoriteiten kan de zoek- en reddingsactie nog minstens een week duren.

Getuigen melden dat de instorting voorafging door een ‘enorme knal’. Een hotelgast die in een hotel aan de andere kant van de straat verbleef, omschrijft het als “het vreemdste geluid dat ik ooit heb gehoord”. Er is nog geen informatie over de mogelijke oorzaak van de instorting.

Speurhonden

De brandweer van Miami Dade County, waar Surfside een onderdeel van is, laat weten dat er meer dan 80 reddingsploegen aanwezig zijn. Er worden ook speurhonden ingezet. De omliggende straten werden afgesloten en bewoners werden geëvacueerd.

“De brandweer is ter plaatse en voert op dit moment verschillende reddingsacties uit", vertelde politie-inspecteur Marian Cruz eerder al aan NBC Miami. “Het is een zeer actieve scène, we adviseren iedereen om weg te blijven uit het gebied zodat de brandweer en politieagenten hun werk kunnen doen.”

Intussen werd een ‘herenigingscentrum’ opgericht voor iedereen die op zoek is naar vermiste familieleden. Er wordt opgeroepen om vermisten aan te geven, en ook wie in veiligheid is wordt gevraagd dat te melden. Volgens de lokale autoriteiten is van 99 mensen, van wie wordt aangenomen dat ze in het gebouw wonen, niets vernomen. Van hen is niet duidelijk of ze afgelopen nacht effectief in het gebouw waren, dan wel of ze elders waren. “Er is nog hoop, al slinkt die”, klinkt het. Het gaat onder meer om inwoners van de VS, Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Voortdurend waterlekken

Het gebouw dateerde uit 1981 en zou uitgerekend dit jaar een grondige inspectie hebben moeten ondergaan. Er waren dakwerken bezig, maar die bracht niemand in verband met de ramp. “De kans dat zoiets gebeurt, is kleiner dan een blikseminslag”, zuchtte burgemeester Burkett. Wie wel een idee van de oorzaak zegt te hebben, is Adriana Chi. Haar vader bezit al meer dan dertig jaar een appartement in het gebouw, waarin haar broer nu woonde met zijn vrouw en zijn zestienjarige dochter.

“Ik heb mijn nichtje even kunnen spreken vóór ze een chirurgische ingreep moest ondergaan”, getuigde de vrouw aan de Miami Herald. “Ze vertelde dat ze door haar moeder werd gewekt terwijl het gebouw al schudde en beefde. Daarna is alles ingestort.” Ook haar schoonzus werd gehospitaliseerd, maar van haar broer was er op dat moment nog geen spoor. “Er waren voortdurend waterlekken in het gebouw”, beweert Chi. “De laatste keer dat ik er op bezoek was, heb ik nog gezegd: serieus, dat stort hier nog eens in.”

