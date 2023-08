Groot alarm om ammoniaklek op industrieterrein Geleen

Spoor van Franse peuter Émile (2) eindigt dicht bij huis van grootou­ders, volgens speurhon­den

Speurhonden die ingezet zijn in de zoektocht naar de Franse peuter Émile (2) zijn gestopt in de buurt van het huis van de grootouders. Hij verbleef bij hen in het gehucht Haut-Vernet, waar hij op 8 juli verdween. Meer dan een maand na zijn verdwijning wordt er nog steeds hard gezocht naar het jongetje.