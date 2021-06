“Groepsimmuniteit bereikt”: Israël registreerde gisteren nog amper zes nieuwe coronabesmettingen

De vaccinatiecampagne in Israël is een succes, ook al slabakt die de laatste weken. Bijna 60 procent van de bevolking is er intussen wel volledig gevaccineerd, en dat laat zich ook zien in de andere coronacijfers. Gisteren registreerde het land nog amper zes nieuwe gevallen. De voorbije week waren dat er gemiddeld vijftien per dag. Een daling van 80 procent ten opzichte van de vorige maand. Volgens sommige wetenschappers is groepsimmuniteit in Israël bereikt.

Op het hoogtepunt van de epidemie in Israël werden er bijna 12.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat was op 27 januari. Gisteren waren het er nog zes. Op 20 januari waren er 101 coronadoden in Israël, gisteren nog twee.

Omdat de infectiecijfers zo goed zijn, hief Israël dinsdag opnieuw enkele coronamaatregelen op. Horecazaken mogen weer op volle capaciteit draaien en bewoners moeten niet langer een bewijs tonen dat ze zijn gevaccineerd om op restaurant, naar sportevenementen of ander vertier te gaan.

Verder waren de scholen in Israël al helemaal open, waren mondmaskers buiten niet meer verplicht en vonden er ook al massabijeenkomsten plaats in heel het land. De enige maatregel die nu nog overeind blijft, is het dragen van een mondmasker binnen, op openbare plaatsen. Maar ook die laatste beperking zou mogelijk volgende week al sneuvelen.

Er gelden ook nog altijd beperkingen voor wie naar Israël wil reizen. Wie Israël binnenkomt, moet nog altijd twee weken in quarantaine en een test laten afnemen op de negende verblijfsdag in het land. Zelf mogen Israëli’s niet zonder een bijzondere toestemming reizen naar negen gebieden waar de infectiegraad nog erg hoog is of waar nieuwe varianten zich snel verspreiden.

“Dit is waarschijnlijk het einde van Covid-19 in Israël, althans wat betreft de huidige stammen die we kennen”, zei Eyal Zimlichman, adjunct-directeur-generaal van het Sheba Medical Center, het grootste ziekenhuis van Israël, aan Business Insider. “We hebben duidelijk groepsimmuniteit bereikt.” Wereldwijd bestaat er wel geen consensus over wanneer we nu eigenlijk van groepsimmuniteit kunnen spreken. Aanvankelijk ging men ervan uit dat 70 procent van de bevolking moest zijn gevaccineerd, maar door het opduiken van nieuwe, besmettelijkere varianten leggen heel wat experts de lat inmiddels op 90 procent van de totale bevolking. Israël vaccineerde vooral in het begin razendsnel en zit nu aan ongeveer 60 procent van de bevolking die volledig gevaccineerd is. Dat komt overeen met 80 procent van de volwassenen in het land. Israël keurde nog geen vaccins goed voor kinderen onder de zestien, een groep die ongeveer een kwart van de bevolking uitmaakt. Volgens Zimlichman heeft nu zo’n 70 procent van de Israëlische burgers immuniteit opgebouwd tegen het coronavirus, ofwel via vaccinatie, ofwel via een natuurlijke besmetting. Voldoende voor de arts om van groepsimmuniteit te spreken, al is lang niet iedereen het dus daarmee eens.

Dat het in het begin zo’n vaart liep met de vaccinatiecampagne heeft onder meer te maken met een efficiëntere - maar duurdere - aankooppolitiek van vaccins, maar ook met het systeem van het groene paspoort. Dat paspoort liet aan gevaccineerden of aan wie een negatieve test kon voorleggen versoepelingen toe - zoals op restaurant gaan. “Het leven werd veel gemakkelijker voor je als je was gevaccineerd”, aldus Zimlichman. “En dat was een stimulans voor de mensen. Ze wilden zich geen tweederangsburgers voelen.”

Toch is de vaccinatiecampagne geen succesverhaal over de hele lijn, omdat van de Palestijnse bevolking minder dan vijf procent volledig is gevaccineerd.