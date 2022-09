Groep van 38 migranten gered op het Kanaal

Bijna 1.300 bootvluch­te­lin­gen - ook baby’s en jonge kinderen - staken gisteren Kanaal over

Een recordaantal van net geen 1.300 vluchtelingen is gisteren in het Verenigd Koninkrijk aangekomen via een oversteek van het Kanaal. Dat blijkt uit gegevens van de Britse regering. Het gaat om het hoogste aantal sinds in 2018 gestart werd met deze statistieken, ondanks de vele ontradingspogingen van Londen om de komst van nieuwe migranten te vermijden.

23 augustus