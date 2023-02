Groep Turkse advocaten dient aanklacht in tegen Erdogan om hoge dodental

De aanklacht is door 61 advocaten ondertekend, zo meldt advocaat Pinar Akbina Karaman dinsdag aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. “Als juristen van deze staat kunnen we onze ogen niet sluiten voor dergelijk onrecht.”

In Turkije woedt veel discussie over hoe en of de omvang van de catastrofe voorkomen had kunnen worden. De Turkse oppositie beschuldigt de regering ervan onvoldoende te hebben geïnvesteerd in de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en nu niet adequaat te reageren op de ramp.