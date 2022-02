Groep reddingswerkers stopt met zoeken naar vermiste Natacha de Crombrugghe (28) in Peru wegens gebrek aan logistieke steun

De reddingswerkers wilden de route tussen Sangalle en San Juan de Chuchco uitkammen. Omdat het team eerst een afstand van zeven uur moet afleggen, hadden ze om vervoer gevraagd, maar dat bleek onmogelijk. De reddingswerkers vroegen ook om brandstof, zodat ze zelf met de auto konden reizen, maar ook dat bleek tevergeefs.

Sinds de start van de zoektocht naar Natacha hebben de reddingswerkers naar eigen zeggen bijna alles zelf bekostigd. Zo namen de autoriteiten geen kosten op zich voor overnachtingen, transport en eten, vertelt reddingswerker Joel Quicaña aan lokale media.

Mogelijk Belgische agenten naar Peru

Een dertigtal agenten blijft intussen zoeken naar Natacha. Het Belgische federale parket onderzoekt ook of het nuttig is een rogatoire commissie bestaande uit Belgische agenten naar Peru te sturen om mee de verdwijning op te volgen. “Dat is een beslissing die wordt genomen in overleg tussen het federaal parket, de federale gerechtelijke politie, de overheidsdienst Buitenlandse Zaken én de Peruaanse autoriteiten”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket.

Al 19 dagen vermist

Natacha de Crombrugghe, een 28-jarige juriste uit Linkebeek was op rondreis in Peru. Op zondagavond 23 januari kwam ze aan in het hostel La Estancia in het dorpje Cabanaconde. Van daaruit vatten veel toeristen wandelingen aan naar de beroemde ‘Colca Canyon’, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Eerder had Natacha al Machu Picchu bezocht.

Ze reisde alleen, zo vertelde de uitbaatster van de hostel in Cabanaconde aan de politie. ‘s Anderendaags zou de Brusselse vertrokken zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, ze vertrok opnieuw alleen. Natacha liet een deel van haar bagage achter in het hostel, maar ze keerde nooit terug van de wandeltocht. Ze is nu negentien dagen vermist.