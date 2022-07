Groep ministers op weg naar Boris Johnson met duidelijke boodschap: “Tijd om op te stappen”

Een groep ministers van zijn kabinet is naar verluidt op weg naar de Britse premier Boris Johnson met de boodschap dat het “tijd is om te vertrekken”. Dat meldt de BBC. Onder hen bevindt zich onder meer de minister voor Wales Simon Hart en wellicht ook de minister voor Noord-Ierland, Brandon Lewis. Vandaag traden nog eens zes Britse ministers af, in totaal hebben al 31 regeringsmedewerkers hun ontslag gegeven. De positie van de Britse premier Boris Johnson wordt steeds meer onzeker.

Hart had Johnson gisteren al duidelijk gemaakt dat het “game over” was, maar dat dat niet gepaard zou moeten gaan met het vertrek van ministers. Will Quince stapte vandaag als eerste op, al snel volgden John Glen en Robin Walker. Er kwam ook een gezamenlijke ontslagbrief van vijf ministers: Julia Lopez, Kemi Badenoch, Lee Rowley, Alex Burghart en Neil O’Brein. Mims Davies, minister op het Departement van Werk en Pensioen, stapte hierna ook op.

De negen ministers zijn niet de eersten die opstapten sinds de laatste rel rond Johnson. Dinsdag legden de cruciale ministers Rishi Sunak (Financiën) en Sajid Javid (Gezondheid) hun taken neer. Vandaag maakte Laura Trott bekend dat ook zij opstapt. Zij is een parlementair privésecretaris in het ministerie van Transport, en werd in die functie aangesteld door de minister. Ook onderministers Jo Churchill, Stuart Andrew en Victoria Atkins legden het werk neer.

“Oproep tot aftreden”

Johnson vertrouwt er zelf op dat hij, ondanks alle vertrekken in zijn regering en de publieke uitingen van kritiek, nog steeds de steun geniet van zijn achterban. Dat laat een persverantwoordelijke van de premier weten aan de BBC. Op de vraag of de premier erop vertrouwt dat hij de steun van zijn backbenchers heeft, klonk het eenvoudig: “ja”.

De woordvoerster gaf ook mee dat Johnson een nieuwe motie van wantrouwen zou aanvechten moest die er komen, en dat hij erbij blijft dat de stemming van vorige maand “duidelijk en afdoend” was. Toen kreeg hij nog de steun van 59 procent van zijn parlementsleden.

De Britse tabloid Daily Mail meldt dat de Britse minister van Huisvesting Michael Gove Johnson oproept om af te treden. Gove was deze namiddag een opvallende afwezige tijdens het cruciale vragenuurtje aan de premier in het Lagerhuis.

Het is tot hiertoe niet bekend of ook hij ontslag wil nemen, maar volgens de Daily Mail zou Gove, die geldt als een belangrijk lid van Johnsons kabinet, zijn baas enkele uren voor de hoorzitting wel gezegd hebben dat het tijd was om ontslag te nemen.

Het zoveelste schandaal

Op 24 uur tijd moest Johnson maar liefst 31 ontslagen verwerken. De ontslagstroom begon vandaag bij minister Quince die dinsdagochtend nog in de media verscheen om te zeggen dat Johnson bij de aanstelling van Chris Pincher, die vorige week ontslag moest nemen nadat hij dronken twee mannen betastte, niet op de hoogte was geweest van eerdere klachten tegen Pincher. Later op de dag bleek dat het hem destijds wel verteld was.

Quince zegt dat hem verzekerd is dat de premier niets van Pinchers klachten wist en dat hij dat “in goed vertrouwen geaccepteerd en herhaald” heeft. Hij ziet nu geen andere mogelijkheid dan aftreden.

Een zoveelste blunder voor de Conservatieve Partij en Johnson, van wie de macht na eerdere schandalen zoals partygate en seksueel wangedrag steeds afneemt.

Bekijk hieronder zijn excuses voor aanstelling ‘handtastelijke’ Pincher

Genoeg is genoeg

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan de premier in het Lagerhuis eerder vandaag nam Sajid Javid af met harde woorden. Na zijn ontslag als Britse minister van Volksgezondheid heeft hij in het parlement zijn voormalige kabinetscollega’s indirect opgeroepen om Boris Johnson te laten vallen. “Genoeg is genoeg! (...) Niets doen is een bewuste keuze”, klonk het in zijn striemende afscheidsbetoog.

“Degenen onder ons die in de positie zijn om dat te doen, hebben de verantwoordelijkheid om het verschil te maken”, want “er is iets fundamenteels mis”, aldus Javid. Hij is naar eigen zeggen tot de conclusie gekomen “dat het probleem aan de top zit, en dat daar niets aan zal veranderen”, zonder Johnson bij naam te noemen. “Het team is maar zo goed als zijn aanvoerder, en een aanvoerder is maar zo goed als zijn team.”

Quote Het probleem zit aan de top en daar zal niets aan veranderen Sajid Javid

De pas afgetreden minister benadrukte dat “instellingen en integriteit de basis vormen van onze democratie” en dat het volk eerlijkheid verwacht. Zelf heeft hij lange tijd “op een dunne koord gebalanceerd tussen loyaliteit en integriteit”, maar “er komt een punt waarop genoeg genoeg is. Ik denk dat dat punt nu bereikt is”, zegt Javid.

Naast de ministers traden ook andere regeringsfunctionarissen af. Britse media noemen dit een crisis en verscheidene partijgenoten van Johnson vinden dat er een nieuwe vertrouwensstemming moet komen. Daarvoor zouden wel eerst de regels aangepast moeten worden, omdat de premier slechts een maand geleden nog zo’n stemming overleefde. Hij kreeg toen steun van 59 procent van zijn partijgenoten.

