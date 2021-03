Groenen en SPD winnen in Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, CDU levert in

“Op elk niveau verkeerd”: koningin Elizabeth verstikt Meghan Markle met haar knie op cover ‘Charlie Hebdo’

14 maart Het bekende Franse satirische tijdschrift ‘Charlie Hebdo’ ligt onder vuur vanwege de nieuwste cover. Daarop staat een cartoon waarin Meghan Markle geen adem krijgt doordat de Britse koningin Elizabeth haar verstikt met haar knie. Een verwijzing is dat naar George Floyd, de zwarte arrestant die in tragische omstandigheden om het leven gekomen is. Activisten noemen de afbeelding “op elk niveau verkeerd”.