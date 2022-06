Groen licht voor coronavaccin bij Amerikaanse kinderen vanaf zes maanden

Deze week in 1885: wereldbe­roemd Vrijheids­beeld arriveert in New York, met Frans oorlogs­schip en in 350 stukken

Het Vrijheidsbeeld op Liberty Island in de baai van New York is vandaag niet meer weg te denken uit de Big Apple. Vrijdag was het exact 137 jaar geleden dat het wereldberoemde geschenk van de Fransen aan de Amerikanen in de haven van New York arriveerde. Met het Franse oorlogsschip ‘L’Isère’, in 350 stukken. Het zou pas bijna anderhalf jaar later, op 28 oktober 1886, officieel worden ingehuldigd.

9:00