Groen licht van Zweedse politie: vluchteling scheurt pagina’s uit koran en steekt ze in brand aan moskee

In Zweden heeft een man bij een moskee een aantal pagina’s uit een koran gescheurd en die vervolgens in brand gestoken. Salwan Momika kreeg eerder op de dag toestemming van de politie voor zijn protestactie tegen de islam. Dergelijke acties liggen ook buiten Zweden erg gevoelig, waardoor het lastiger kan worden voor het land om lid van de NAVO te worden.

Momika is zelf een Irakese vluchteling die de nodige kritiek op de islam heeft. Om dat in de verf te zetten, stak hij pagina’s in brand en legde hij ook stukken spek op de koran. Ter info: in de islam zijn varkens onreine dieren, het was dus louter bedoeld om te choqueren.

Een andere man werd aangehouden omdat hij stenen naar Momika wilde gooien. De politie kon hem al oppakken voordat hij zijn bedoelingen in de praktijk kon brengen. Volgens ‘Aftonbladet’ waren er zo’n tweehonderd mensen aanwezig bij de moskee in Stockholm.

KIJK. Erdogan woedend na koranverbranding bij protestactie in januari in Zweden

Een rechtse activist stak in januari al een koran in brand in de hoofdstad. Turkije reageerde daar toen woedend op, het land moet ook nog altijd instemmen met de wens van Zweden om toe te treden tot de NAVO. De Zweedse autoriteiten hebben daarna meerdere koranverbrandingen verboden, maar zijn later teruggefloten door de rechter. Die oordeelde dat de grondwet dergelijke protestacties toestaat. Ook nu veroordeelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan al de daad.

Volledig scherm In januari verbrandde de rechtse activist Rasmus Paludan ook al een koran als protestactie aan de Turkse ambassade in Zweden. © Getty Images

De Zweedse premier Ulf Kristersson erkende dat het onduidelijk is op welke termijn zijn land kan toetreden tot het militaire bondgenootschap. Volgende maand staat er een top in Litouwen op het programma. “Het is altijd onze ambitie geweest om in Vilnius de stap te zetten, maar er zijn geen beloftes”, klinkt het.