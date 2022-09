Grijpt (radicaal) rechts de macht in Zweden?

Fout in navigatie: Nederlan­der rijdt met motor over mountainbi­ke­pad en skipiste

Door een verkeerde route in zijn navigatiesysteem is een Nederlandse motorrijder in Oostenrijk in grote problemen gekomen. De route voerde hem eerst over een mountainbikepad en daarna over een skipiste. In slecht weer moest hij daar de nacht doorbrengen. Uiteindelijk is hij zaterdag ongedeerd gered.

10 september