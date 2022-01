Griep rukt op in Noorwegen en Zweden maar nog niet bij ons: "Hoe langer we het kunnen uitstellen voorbij omikrongolf hoe beter”

Meisje (8) om het leven gekomen door verdwaalde kogel tijdens schietpar­tij

In Chicago in de Verenigde Staten is een meisje van acht jaar oud om het leven gekomen door een verdwaalde kogel tijdens een schietpartij. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Volgens de politie was het slachtoffertje “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”. De schutter had het vermoedelijk gemunt op een bendelid in de stad.

11:35