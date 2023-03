Griekse premier vraagt slachtoffers treinramp om vergeving

Duitse wapenfabri­kant wil tankfa­briek bouwen in Oekraïne

De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall voert “veelbelovende” gesprekken om een fabriek voor tanks te bouwen in Oekraïne. Dat heeft topman Armin Papperger gezegd in een interview met de krant Rheinische Post. Volgens hem zou het mogelijk moeten zijn om tot vierhonderd zogeheten Panther-tanks per jaar in elkaar te zetten.