Griekse premier verontschuldigt zich voor chaos na hevige sneeuwval

Extreme koudegolf in Griekenland: -14 graden en sneeuw tot in Kreta

De regering en het private bedrijf dat de snelweg onderhoudt, hebben hun excuses aangeboden voor de grote opstopping. Sommige automobilisten hadden de nacht van maandag op dinsdag in hun auto doorgebracht. Militairen deelden voedsel, water en dekens uit op de weg. De exploitant van de snelweg gaf eerder de schuld aan ‘autoproblemen en gebrek aan ervaring bij bestuurders’. De topman van de organisatie is inmiddels opgestapt. Gedupeerde automobilisten krijgen 2.000 euro compensatie. Treinpassagiers die vast kwamen te zitten op een station ten noorden van Athene kunnen aanspraak maken op 1.000 euro vergoeding.

Dode

Turkije

Andere landen langs de Middellandse Zee hebben ook last van forse sneeuwval. Zondag kwamen meerdere mensen in Turkije om het leven door ongelukken die door de sneeuw waren veroorzaakt. Op maandag werden alle vluchten van en naar de luchthaven van Istanbul tot in de middag geannuleerd. Het dak van een van de vrachtterminals stortte in onder het gewicht van sneeuw. De luchthaven is een van de drukste van Europa en een belangrijke schakel in het vliegverkeer tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië.