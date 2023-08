Griekse minister: “asociale” en “obscene” brandstichters zullen vervolgd worden

ANALYSE. De hoop dat het regime van Poetin gebroken kan worden, is in één klap gedood

Exact twee maanden na zijn opstand is Jevgeni Prigozjin volgens Russische media dood. Verongelukt of omgebracht, dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. We gokken op het laatste, maar dat hoeft zelfs niet bewezen te worden om Vladimir Poetin in zijn macht te herstellen. In Afrika misschien nog niet, maar elders zal het voorbeeld van de Wagner-baas wel volstaan om iedere vorm van rebellie de kop in te drukken.