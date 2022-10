Griekse kustwacht: zeker vijftien doden nadat in zwaar weer twee migrantenboten zinken

EU naar verluidt akkoord over prijspla­fond voor Russische olie

De lidstaten van de Europese Unie hebben naar verluidt een compromis bereikt over een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. Daarin zijn volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, ook afspraken gemaakt over een prijsplafond voor Russische olie bij verkoop aan derde landen. Woensdag wordt hierover een formeel akkoord verwacht. De afspraken gelden niet voor olie die Hongarije via pijpleiding importeert, reageerde de Hongaarse minister voor Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó.

5 oktober