Griekse kustwacht redt 27 migranten op zee

Triest record: bijna 700 bootvluch­te­lin­gen steken Kanaal over in één dag tijd

Zowat 696 migranten hebben maandag de oversteek naar Groot-Brittannië op het Kanaal gemaakt. Dat is het hoogste aantal in een dag tijd sinds begin dit jaar, zo meldt het Britse ministerie van Defensie. In totaal hebben zowat 17.100 mensen dit jaar al de oversteek gemaakt. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode minder dan 9.500 mensen.

2 augustus