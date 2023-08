Griekse justitie klaagt 105 personen aan voor doodsteken AEK-supporter

LIVE OEKRAÏNE. Zeven doden bij Russisch bombarde­ment, onder wie baby en jongen van 12 - Russen vuren waarschu­wings­scho­ten af op vracht­schip

Bij een Russisch bombardement op de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne zijn zondag zeven mensen om het leven gekomen, onder wie een baby. Dat maakte de regering in Kiev bekend. Verder heeft Rusland in de nacht van zaterdag op zondag een Oekraïense drone neergeschoten boven de Russische regio Belgorod, meldt het Russische ministerie van Defensie. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers.Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.