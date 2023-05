Griekse douanebeambten opgepakt op verdenking van samenwerking met mensensmokkelaars

update Griekse premier Mitsotakis claimt overwin­ning na verkiezin­gen, maar tweede termijn nog niet voor meteen

Geen enkele partij is er tijdens de Griekse verkiezingen zondag in geslaagd om goed genoeg te scoren om een absolute meerderheid te hebben in het parlement. Het conservatieve Nea Dimokratia van premier Kyriakos Mitsotakis (55) komt wel met voorsprong als grootste uit de bus. Die “klinkende verkiezingsoverwinning” opent volgens de premier de weg naar een tweede stemronde, waarin zijn partij alsnog een absolute meerderheid kan behalen.