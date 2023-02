Grieks gevechtsvliegtuig neergestort: twee piloten dood teruggevonden

Man koopt een huis en vindt 10 cavia’s in tuin, ondertus­sen heeft hij er 80 en dat kost hem bijna 10.000 euro per jaar

Cid Dwyer, een 25-jarige man uit Sydney, kreeg een extra cadeautje van de vorige eigenaar toen hij in februari 2022 zijn nieuwe huis introk. In de achtertuin woonden tien cavia’s. Omdat Cid de harige diertjes wel schattig vond, besloot hij om ze te houden. Maar op korte tijd groeide zijn groepje cavia’s uit tot een heel leger. Ondertussen heeft Cid zo’n 80 cavia’s rondlopen in zijn tuin. Hij bouwde een apart verblijf voor de vrouwtjes en de mannetjes om de populatie te beperken. De verzorging van 80 cavia’s kost wel heel wat geld. Naar schatting zou Cid zo’n 9.000 euro per jaar opdoen aan zijn harige vriendjes. Maar daar krijgt hij enorm veel schattige momenten voor in de plaats.

