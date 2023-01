Griekenland wil lengte van hek op grens met Turkije verdubbelen

Leger Burkina Faso bevrijdt meer dan zestig ontvoerde vrouwen, kinderen en baby’s

Soldaten in Burkina Faso hebben vrijdag 66 vrouwen en kinderen bevrijd die een week eerder door gewapende bendes waren ontvoerd. Volgens de staatstelevisie in het West-Afrikaanse land was sprake van een militaire operatie, maar verdere details werden niet bekendgemaakt.

