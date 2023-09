Griekenland wil hulp vragen aan Europese Unie voor door noodweer getroffen regio's

KIJK. Bodycam­beel­den tonen gechoqueer­de reactie van verpleeg­sters wanneer langdurige comapatiën­te plots bevalt

Enkele tranen, maar vooral veel ongeloof: nieuwe bodycambeelden van de politie tonen hoe gechoqueerd het personeel van de zorginstelling in Phoenix (Arizona) reageerde nadat een langdurige comapatiënte totaal onverwacht beviel. Wie haar verkracht had, bleef lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk bleek Nathan Sutherland (37), een van haar verplegers, de dader te zijn. Hij werd in 2021 veroordeeld tot tien jaar cel.