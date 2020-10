Griekenland vraagt opnieuw Europese sancties tegen Turkije

Ankara en Athene liggen al jaren overhoop over de grenzen van hun territoriale wateren in het oosten van de Middellandse Zee en de mogelijke gasreserves onder de zeebodem. De Oruc Reis was vorige maand nog het onderwerp van een conflict tussen beide landen omdat het schip zeeboringen uitvoerde in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Griekenland stelde toen dat de Oruc Reis zich zonder toelating in zijn exclusieve economische zone bevond.