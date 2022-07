Griekenland verzet zich tegen 15 procent minder gasverbruik

“Dat is geen water, maar zweet”: hallucinan­te beelden tonen hoe coronates­ters in China bezwijken door de hitte

Op vele plaatsen in China is het extreem warm, terwijl er nog altijd een streng coronabeleid geldt. De coronatesters blijven werken in de hitte en dat is zwaar. Ze vallen om tijdens hun job, worden ziek en geven over. De beschermende pakken van de medewerkers ademen niet genoeg. Dus gaan ze op zoek naar creatieve oplossingen en daar is veel ijs voor nodig. Bekijk hierboven de hallucinante beelden.

17:51