Griekenland verlengt legerdienst vanaf mei door conflict met Turkije

"Turkije moet kat-en-muis­spel stoppen”: Charles Michel sluit Europese sancties niet uit

4 december De Europese evaluatie van de bilaterale relaties met Turkije is niet positief. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel gezegd, een week voor de kwestie-Turkije besproken wordt op een top in Brussel. Turkije moet zijn "unilaterale initiatieven en zijn vijandelijke retoriek" stoppen, zei Michel, die het over een "kat-en-muisspel" had. Hij sluit sancties niet uit.